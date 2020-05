Már biztos: júliusban nem lesz Egri Bikavér Ünnep

A szervezők bíznak benne, hogy még az idén, augusztus 15-e után megrendezhetik a borünnepet.

„Már több mint két évtizede egy egész éven át dolgozunk azért, hogy Egerben minden nyáron méltó módon ünnepelhessük az egri borászok és szőlészek eredményeit, együtt kóstolhassuk borrégiónk legjobb nedűit és az azokhoz készült ételkülönlegességeket.” – írják a szervezők az Egri Bikavér Ünnep közösségi oldalán.

Arról is beszámoltak, bíznak benne, hogy júliusban ismét megtelhet a csodás egri Érsekkert, de a józan ész és most már egy nemrég született kormányhatározat is azt diktálja, hogy kimondják: júliusban nem lesz Egri Bikavér Ünnep.

„A poharunk ezzel félig üres, de egyben félig teli is, hiszen bízunk abban, hogy augusztus 15-e után megrendezhetjük még idén a borünnepet. Egyelőre nem tudjuk, nem tudhatjuk, milyen formában, milyen biztonsági intézkedések mellett, de egy biztos: vendégeink, a kiállító borászok és éttermek, illetve munkatársaink egészsége mindennél fontosabb. Ezekben a bizonytalan időkben most csak annyit tehetünk, hogy készenlétben állunk. Készenlétben ahhoz, ha elérkezik az idő, a lehetőségekhez mérten megrendezhessük a borünnepet.” – teszik hozzá a szervezők.

