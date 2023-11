A Szoboszlai Dominikot foglalkoztató Liverpool és a Sallai Rolandot szerepeltető SC Freiburg is már csütörtökön bebiztosíthatja továbbjutását a labdarúgó Európa-liga csoportköréből, ehhez már egy pont is elég mindkét csapat számára. A Liverpool a legutóbbi fordulóban meglepő vereséget szenvedett Toulouse-ban, ám így is vezeti csoportját és a sereghajtó Linz ellen nem okozhat számára gondot a továbbjutást jelentő pont. Jürgen Klopp az El-ben rendre felforgatott kezdőcsapatot küld a pályára, ráadásul együttese a hétvégén kiélezett rangadót vívott a Manchester Cityvel (1-1), így szinte biztosan több, a bajnokságban stabil kezdőjátékosa a kispadon kezd majd, köztük várhatóan a magyar válogatott csapatkapitánya is.

A Freiburg nem számíthat a sérült Sallai Rolandra csütörtökön, amikor az Olimpiakoszt fogadja. A német együttes 9 ponttal áll a kvartett élén, jobb gólarányával megelőzve a West Ham Unitedet, a harmadik Olimpiakosznál pedig 5 ponttal gyűjtött többet, ami azt jelenti, hogy a döntetlen már elég számára a továbbjutáshoz. A szintén magyar válogatott Bolla Bendegúz csapata, a svájci Servette pontosan olyan helyzetben van, mint az Olimpiakosz az A csoportban, ugyanis 4 ponttal a harmadik a G jelű négyesben, melyben az első és a második helyen álló Slavia Praha és AS Roma egyaránt öt ponttal van előtte. A Servette a Romát fogadja az ötödik körben és ha nem tudja legyőzni Jose Mourinho tanítványait, akkor elbúcsúzik az El-től. A Panathinaikosz – amely nem nevezte a csoportkörre magyar középpályását, Kleinheisler Lászlót – győzelmi kényszerben lép majd pályára a Villarreal vendégeként, mely egy hellyel és két ponttal előzi meg a harmadik görög gárdát a F csoportban, viszont egy meccsel kevesebbet játszott nála. Azaz, ha a Panathinaikosz nem tud nyerni, akkor szinte biztosan nem jut tovább a második számú sorozat kieséses szakaszába. Az Európa-ligában a csoportok győztesei bejutnak a nyolcaddöntőbe, a másodikok pedig a Bajnokok Ligája csoportharmadikjaival csapnak majd össze a legjobb 16 közé kerülésért. A kvartettek harmadik helyezettjei átkerülnek a Konferencia-liga kieséses szakaszába.