Mint a máltai székhelyű uniós menekültügyi ügynökség, az EUAA (Európai Menekültügyi Ügynökség) közölte, január elejétől június végéig 519 ezren kértek védelmet az úgynevezett EU+ keretében. Ez 28 százalékkal több, mint a tavalyi év azonos időszakában.

2023-ban az ügynökség arra számít, hogy a jelenlegi tendenciák folytatódása esetén 2023 egészében több mint egymillió kérelmet regisztrálnak majd. Az EUAA szerint ezek a legmagasabb féléves adatok 2015 és 2016 óta, amikor a szíriai polgárháború miatt 2015-ben mintegy 1,3 millió, a következő évben pedig mintegy 1,2 millió menedékkérelem érkezett a 29 államba. 2022-ben a kérelmek száma 994 945-nél alig maradt az egymilliós határ alatt.

A jelentés szerint 2023 első felében a legtöbb menedékkérelmet Szíriából, Afganisztánból, Venezuelából, Törökországból és Kolumbiából érkezők nyújtották be. Ők tették ki az összes kérelmező mintegy 44 százalékát. A kérelmek legnagyobb hányadát (mintegy 30 százalékot) Németországból jelentették. A menekültügyi ügynökség szerint sok országra nyomást gyakorol a megnövekedett számú új kérelem feldolgozása. A török állampolgárok például az elmúlt négy évben egyre ritkábban kaptak védelmet; az arány a 2019-es 54 százalékról jelenleg 28 százalékra csökkent. Az oroszok esetében viszont az elismert menedékkérelmek aránya a 2021-es 20 százalékról most 35 százalékra emelkedett, az irániak esetében pedig a 2020-as 31 százalékról most 47 százalékra. Az ukránok különleges eljárásban részesülnek.