Gulyás Gergely: a jelenlegi szabályok május 3-ig biztosan érvényben maradnak (élő)

Folyamatos járványügyi készültség lesz a következő hetekben – hangsúlyozta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón, az Operatív Törzs sajtótájékoztatóját megelőzően.

Cikkünket az élő közvetítés videója alatt folyamatosan frissítjük.

Gulyás Gergely elmondta, a vírus csak vakcinával győzhető le, ez még nincs meg,

de a május 3-ig rendelkezésre álló idő elég lesz a felkészüléshez a csúcspontra.

A tesztelés és üzembe állítás most is tart a beszerzett anyagokkal kapcsolatban. Az Országgyűlés ülésezik folyamatosan, a kormány tájékoztatja az Országgyűlést, az ellenzék is elmondhatta a kritikáit – tette hozzá a tárcavezető a Magyar Nemzet tudósítása szerint.

Ilyen helyzetben mindig a legrosszabbra készülünk fel, és orvosi és szakmai döntés volt, hogy az ágyak felét kellett felszabadítani és 8000 lélegeztetőgépet fel kell szerelni. A megrendelésállomány több is ennél. Az oxigénellátás kiépítése heteket vett igénybe – közölte a miniszter.

Palkovics László a héten ismerteti a modellszámításokat a járvány méreteiről.

A május 3-i dátumról azért beszélünk, mert ez a legkorábbi lehetséges tetőzés, de ezt most nehéz megmondani – mondta Gulyás Gergely.

A Miniszterelnökség vezetője elmondta, hogy folyamatos járványügyi készültség lesz a következő hetekben. A honvédség fertőtleníteni fogja az idősotthonokat – tette hozzá. A jelenlegi szabályok május 3-ig életben maradnak – mondta Gulyás. Korainak tartja, hogy a diákokat visszaengedjék az iskolákba. Tervet lehet összeállítani a magyar gazdaság újraindítására az egészségügy felkészültsége mellett – mondta Gulyás. Május 3-a után a védekezés új szakasza kezdődik meg, de akkortól is a nagyvárosok és az idősek védelmét biztosítani kell, és iylen intézkedések lehetnek – mondta Gulyás. Minden szempontot figyelembe vesz majd a kormány az újraindítása érdekében.

Borítókép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő online sajtótájékoztatót tart 2020. április 4-én