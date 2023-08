Hirdetés 44 perce

Casio G-Shock - egy elpusztíthatatlan karóra lenyűgöző történelemmel

Ha véletlenszerűen megkérdezzük az embereket, hogy nevezzék meg a karórákat, valószínűleg két választ kapunk: Rolex és G-Shock. Most nem fogjuk őket összehasonlítani, a legérdekesebb az, hogy mindkettő meghódította a világot. A G-Shock a Casio karóra kollekciója. Maga a gyártó nem olyan népszerű, mint a márkája. Honnan ered a karórák jelensége? Mert ezek az egyetlen olyan időmérők a világon, amelyek számos területen hódítottak. Egy G-Shockot egy sportoló, egy divatstylist, egy futballrajongó vagy egy tőzsdeügynök kezén is felfedezhetünk. Mindennap és ünnepi alkalmakkor is viselik, futóruházathoz és öltönyhöz illenek. A G-Shock jelenségének jobb megértéséhez érdemes áttekinteni a történetét.

Casio – hogyan jött létre a karóra legendája? A karóra története enyhén szólva is lenyűgöző, és érdemes megismerni, különösen akkor, ha egy G-Shockot viselsz. Japán, évekkel ezelőtt. Itt a fiatal Kikuo Ibe kap egy karórát ajándékba az apjától. Az időmérő elbűvölte a fiatal fiút. Egy nap Kikuo szíve megszakad. Az apjától kapott ajándék egy balesetben megsemmisül. A karóra, miután a padlóra esik, nem működik. A fiatal Kikuo számára ez a pillanat fordulóponttá válik, és kijelöli későbbi életútját. Néhány évvel később a Casio egyik mérnöke kihajol a fürdőszoba ablakán, és elejti a karóráját. Ez még csak egy prototípus. Az eljárás célja, hogy ellenőrizze az időmérő minőségét. Ugyanezt a kísérletet többször is megismétli, természetesen a felettesei előtt titokban. A karórának három fő célkitűzése van – túl kell élnie egy 10 méterről történő zuhanást, ki kell bírnia 10 atmoszféra nyomást, és 10 éves működést kell garantálnia egyetlen elemmel. A kísérletet 200-szor megismétlik, de a mérnök nem adja fel, és türelmesen követi a célját. A két történetet a főszereplő köti össze. Egy elromlott karóra olyannyira megmaradt Kikuo emlékezetében, hogy évekkel később a Casiónál kezd el dolgozni. Egy érdekes tény, amely a kísérletet kísérte. Kikuo ugyanis minden alkalommal leejtette a karórát a 3. emeletről. Minden alkalommal a lépcsőn ment le érte, ahelyett, hogy a liftet használta volna. Ez a helyzet befolyásolta, hogy Kikuo lábai a mai napig rendkívül erős kondícióban vannak. Évekig tartó próbálkozások és hibák után sikerült egy olyan karórát létrehozni, amely teljesen megfelelt Kikuo elvárásainak. A G előtag a “gravity” szó rövidítését jelöli, mivel a készülék ütésálló. Sajnos az időmérő Japánban nem aratott osztatlan sikert. Amerika azonban első látásra beleszeretett a G-Shockba. Évekkel később a japánok is nagyra értékelték a saját fejlesztésű időmérőt, és szívvel is adták neki, mint az amerikaiak. Casio férfi karóra, a tökéletes kiegészítő A G-Shock karóráknak számos modellje létezik, de azt kell mondani, hogy sportos stílusúak. Ez azonban nem akadályozza meg abban, hogy mindennapos kiegészítői legyenek egy férfi csuklóján, és a körülményektől függetlenül. A G-Shock összetéveszthetetlen karakter. Ma a Casio karóráját mindkét nem körében nagyra tartják. Kezdetben azonban különösen férfiáknak eszköznek tartották. Ez pedig annak a tartós, megbizható konstrukciónak köszönhető, amely a G-Shock-nak jellegzetes, összetéveszthetetlen dizájnját adja. A Casio férfi karóra világszínvonalú. Az évek során számos modellt láttunk, köztük különösen specializált és limitált sorozátokat is. Azt, hogy a karóra jó termék, tökéletesen mutatja az eladott darabszám. Már 2009-ben 50 millió felhasználó birtokolta a G-Shockot. Érdemes megjegyezni, hogy a G-Shock egy olyan karóra, amely minden helyzetben működik. Függetlenül a viselőjének stílusától, tökéletesen illeszkedik, ráadásul kiemeli azt, amit ki kell hangsúlyozni. Ez az első alkalom, hogy egy hordható darab elég sokoldalú ahhoz, hogy sportos öltözékhez és elegáns öltözékhez egyaránt passzoljon. Érdekes, hogy a G-Shock fennállása során kiadott modellek száma olyan széles, hogy mindenki megtalálja a számára tökéletes modellt. Casio G-Shock - az elpusztíthatatlan eszköz A G-Shock a csuklón a férfi tulajdonságokat hangsúlyozza. A tartósság és a sérülésekkel szembeni ellenállás, a G-Shock alkotója számára a legfontosabb tulajdonságok voltak az időmérő megtervezésekor. A fentebb már említett hármas tízes azt jelentette, hogy a karórának 10 évig kellett működnie egyetlen elemmel, 10 atmoszféra nyomást kellett kibírnia, és túl kellett élnie egy 10 méterről történő zuhanást. Mindezt a karóra első modellje teljesítette. A Casio G-Shock az évek során olyan új funkciókat kapott, amelyek még különlegesebbé teszik. A kiegészítő funkciók közül kiemelkedik többek között a karórák rádión vagy Bluetooth-on keresztüli vezérlésének lehetősége. A fejlesztések ellenére a karórák még mindig megfelelnek a hármas tízes alapelveinek.

