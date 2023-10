Milyen feladatokat lát el egy anyagbeszerző?

Az anyagbeszerző munkája meglehetősen sokrétű és izgalmas, benne számos kihívást jelentő feladattal. Fontos felelőssége többek között a beszállítók felkutatása, melynek során kiválasztja azokat a potenciális partnereket, akik szállítani tudják a szükséges alapanyagokat vagy termékeket a vállalat számára. Ajánlatot kér tőlük, majd tárgyalásokba bonyolódik azokkal, akiknek ajánlata összhangban van a cég elképzeléseivel, a beszerzési stratégiában foglaltakkal.

A kért árajánlatok jellemzően olyan szempontokat tartalmaznak, mint például az árak, a fizetési feltételek, továbbá a szállítási feltételek. A beszerző dolga, hogy igyekezzen a lehető legkedvezőbb kondíciókat kialkudni a vállalata számára. Az egyezség létrejöttét követően a beszerző idővel leadja a megrendelését, majd nyomon követi a szállítási folyamatot, azaz végig kapcsolatban marad a beszállítóval.

Munkája során a készletkezelés a feladatainak egy meglehetősen nagy szeletét teszi, hisz folyamatosan tájékozódnia kell a készletszintekről annak érdekében, hogy előre tudjon tervezni a következő beszerzéseket illetően. Ez természetesen sok kapcsolattartói tevékenységet jelent, azaz munkáját a termeléssel és a raktárral együttműködve végzi.

Mindezen teendői mellett pedig elemzői, illetve adminisztratív feladatai is akadnak. Előbbi alatt értjük például a piacelemzést, amelynek során figyelemmel kíséri az árváltozásokat és a kínálatot, továbbá adott esetben javaslatokat tesz a beszerzési stratégia módosítására. Utóbbi kapcsán pedig a beszerzési tranzakciók rögzítését, valamint az anyagbeszerzéssel kapcsolatos dokumentációk és nyilvántartások vezetését érdemes kiemelni, mint fontos adminisztrációs tevékenység.

Anyagbeszerzői pozíciók Zalaegerszegen

A logisztikán belül a beszerzői állások gyakran előfordulnak. Egészen pontosan egy egyedi mérőműszerek gyártásával foglalkozó cég hirdette az állást, ahol is a korábban említett beszerzői feladatok számlázási és egyéb kereskedelmi teendőkkel is kiegészültek.

Összességében tehát a beszerzői munkakörök rendkívül változatosak lehetnek, és munkáltatótól függően egyéb, mégis a beszerzéshez kapcsolódó teendőkkel is kibővülhetnek.

Kik pályázhatnak eséllyel az anyagbeszerzői pozíciókra?

A beszerzői állásokhoz általában elég a középfokú végzettség, ám kétségkívül előnnyel indulnak azok, akik felsőfokú képesítéssel rendelkeznek, különösen, ha az a logisztikához vagy a kereskedelemhez kötődik. Gyakori követelmény továbbá a logisztikai tapasztalat, bár néhány pozíció a pályakezdőknek is lehetőséget kínál, akár Zalaegerszegen is. Fontos emellett az MS Office programok magabiztos ismerete, valamint olykor a vállalatirányítási rendszerek használatában való jártasság is.

A nemzetközi színtéren tevékenykedő vállalatok esetében a tárgyalóképes idegennyelv-tudás (főként angol) is elengedhetetlen lehet. A személyes tulajdonságok kapcsán pedig a pontosság, a szervezettség, az önállóság, valamint a kiváló kommunikációs- és problémamegoldó képesség bír kiemelt jelentőséggel.