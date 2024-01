Milyen feladatokat látnak el az irodai adminisztrátorok?

Az irodai adminisztrációs munkatársak szerepe megkérdőjelezhetetlen fontossággal bír a vállalatok mindennapi működését tekintve. Feladatkörük meglehetősen változatos lehet, egyes helyeken kifejezetten széles skálát ölel fel. Általános tevékenységükbe többek között beletartozik a:

Koordináció és szervezés: Az irodai adminisztrátorok felelnek az iroda napi programjainak és feladatainak koordinálásáért, azaz találkozókat szerveznek, ütemezik a fontosabb eseményeket, továbbá gondoskodnak az irodai folyamatok zavartalan lebonyolításáról.

Kommunikáció és kapcsolattartás: Munkájuk során fontos kapcsolattartói teendőket is ellátnak, beleértve a belsős, azaz a kollégákkal és más részlegekkel való kommunikációt, valamint a külsős, tehát az ügyfelekkel és partnerekkel történő kapcsolattartást is.

Dokumentáció és adatkezelés: Az adminisztrátori munkának ugyancsak megkerülhetetlen része a különböző dokumentumok kezelése, archiválása és szerkesztése. Emellett adatbeviteli tevékenységet is folytatnak, melynek során naprakészen tartják az egyes céges adatbázisokat.

Irodai eszközök kezelése: Az adminisztrátorok felelnek jellemzően az irodaszerek rendelkezésre állásának biztosításáért is, aminek értelmében megrendelik a szükséges eszközöket, illetve gondoskodnak azok karbantartásáról is.

Postakezelés: Mindemellett pedig foglalkoznak a bejövő és kimenő postával, kapcsolatot tartanak a postai és futárszolgálatokkal.

Ezen tevékenységek persze az adott vállalattól és tevékenységi területétől függően mutathatnak bizonyos eltéréseket, ugyanakkor az általánosságban elmondható, hogy adminisztrátorok változatos, és olykor meglehetősen felelősségteljes feladatokat látnak el.

Elhelyezkedési lehetőségek irodai adminisztrátorként Gödöllőn

Irodai adminisztrátorként természetesen Gödöllőn és környékén is adódhat lehetőség az elhelyezkedésre. A GodolloAllas.hu kínálatában például meglehetősen gyakran fordul elő ilyen típusú hirdetés: https://godolloallas.hu/allasok/adminisztracio-irodai-munka. Egyebek mellett szerszám-nagykereskedelmi céghez, végrehajtóhoz, valamint autószalonba is kerestek már adminisztrátorokat a gödöllői weboldalon keresztül. Sőt, a portál felületén ügyintézői és asszisztensi pozíciókkal is lehet találkozni, amelyek feladatköre szintén jelentős részben adminisztrációs tevékenységeket foglal magában.

A lehetőségek tehát adottak a településen és környékén, ugyanakkor bizonyos követelményekkel is számolni kell. Ilyen például a középfokú végzettség, valamint a magabiztos számítógépes ismeretek, ami elengedhetetlen ezen munkakör kapcsán. Fontos lehet

továbbá a B kategóriás jogosítvány megléte, illetve olykor a nyelvtudás is. Mindemellett pedig az olyan személyes tulajdonságok, mint például a precizitás, a pontosság vagy a jó kommunikációs képesség szintén nélkülözhetetlen a helytálláshoz.