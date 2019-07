Közel hárommilliárd forint értékben fejlesztik a siroki lőszergyárat

A RUAG siroki üzemében NATO specifikus lőszerek is készülnek.

Új automata gyártósorral bővül a siroki lőszergyártás hagyományát követő RUAG Ammotec Magyarországi Zrt. A beruházás megnyitja a lehetőséget, hogy hazánkból a legkorszerűbb technológiával gyártott 9 milliméteres lőszerekkel lehessen ellátni a NATO-haderőket.

Sirok Hatalmas fejlesztést valósít meg Sirokban a már 1952 májusától üzemelő lőszergyár, mely 2009-től a nemzetközi RUAG cégcsoport tagjaként leginkább sport és vadászati célra gyárt lőszereket, amellett, hogy megbízható partnere a magyar védelmi szerveknek is. Jelenleg a hazai előírásoknak megfelelő 9 milliméteres lőszereket állít elő, egyre nagyobb kapacitás-kihasználtsággal. A következő évtizedekben a NATO tagállamoknak növelniük kell a katonai kiadásaikat, ezen belül is fel kell tölteniük a lőszerkészleteiket, mely hatalmas piacot nyithat meg a magyarországi gyárnak.

A közel 3 milliárd forintos beruházás eredményeként a jövőben az Északi-középhegység szívében fekvő lőszergyár képes lesz NATO specifikus 9 milliméteres lőszerek előállítására is, és jelentősen nő a hatékonysága, valamint a kihasználható kapacitása is. A gyártósor percenként kétszáz darab, éves szinten hatvanmillió 9 milliméteres lőszer gyártására alkalmas három műszakos termelés mellett, mely műszakonként négy kezelőt igényel. Így a magyar gyár a jövőben a NATO országok védelmi szervei és a központi NATO haderők által meghirdetett tendereken is indulhat, fennmaradó kapacitását pedig a civil piac 9 milliméteres lőszerigényeinek kielégítésére fordíthatja, a már megszokott sport- és vadászlőszerek gyártása mellett.

Az új, automata gyártósor a legmodernebb technológiát hozza el a siroki gyárba, mivel képes lesz közbeavatkozás nélkül hüvelyt gyártani a réz alapanyagsávból, ezen felül lézerrel jelölni a hüvelyeket, és a csappantyúzással egybekötve lakkozni.

A modern gépsorra 2,5 milliárd forintot költ a RUAG. A berendezéseket már meg is rendelték, ahogyan a hosszú gyártási idejű eszközök beszerzése is megkezdődött. A szükséges engedélyeztetés és hatósági bejelentések folyamatban vannak, és a gépek befogadására kijelölt épület átalakításának tervezése is megkezdődik a közeljövőben. Az új üzemcsarnokban jelenleg más termék előállítása folyik, így annak átalakítása októberben indul meg, erre több mint 150 millió forintot fordítanak. Az új NATO specifikus termékek gyártása várhatóan 2020 első negyedévében kezdődhet meg.

A RUAG siroki gyárában minden területen folyamatos fejlesztések folynak, 2019-ben a bevételük több mint öt százalék szánják erre a célra. A fejlesztések mind a folyamatokat, mind az eszközparkot érintik, mellyel már most is jelentős hatékonyságnövelést értek el. Az idén már beszereztek egy új csomagológépet, mely többek között éppen a 9 milliméteres lőszerek csomagolását automatizálja, és éves szinten 100 millió darab feletti lőszer csomagolását teszi lehetővé. A lövedékgyártásban új sorozathúzókat telepítettek, amelyek együttesen évi ötvenmilliós kapacitásnövekedést jelentenek.

Üzembe állítanak egy új lőszer-összeszerelő gépet is, mellyel a lőpor, lövedék és hüvely egyesítése válik hatékonyabbá. Olyan fejlesztések is folyamatban vannak, melyekkel a korábbi, hagyományos gépeket korszerűsítik, például a telepített felhordókkal az alapanyagok adagolása válik folyamatossá, ami szintén növeli a termelés hatékonyságát. Ezek a fejlesztések a jövőben is folytatódnak.