Elővettem hát a maszkot, s viselem kitartóan. Utálom persze, párásodik a szemüvegem, s olykor bele is tüsszentek. Próbáltam ebben valami remek dolgot találni, de nem sikerült. Mígnem a minap összefutottam azzal az ismerősömmel, aki az optimizmusáról híres. Ő az, aki megtalálja az aszfalt résében is az illatos virágot. Nos ő, bár már nagymama­korú, panaszkodhatna naphosszat, a maszkos világban is képes megőrizni a derűjét.