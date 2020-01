A Gyöngyösi AK csapatát megyei kötődésű edző irányítja

A Gyöngyösi AK új edzőjeként Simon Antal egyelőre még nem tudja, kikkel dolgozhat együtt az NB III-as gárdánál. A legutóbb az NB II-es Tiszakécske gárdáját irányított szakember a tavaszi idényre szóló megállapodást kötött a hétfőn új vezetést választó klubnál.

– Váratlanul érte a gyöngyösiek megkeresése?

– Arról tudtam, hogy Gyöngyösről télen a szakvezető (Varga Attila az MTK NB I-es női csapatánál folytatja – a szerző) távozott, ám a megkeresés amolyan last minute módon történt, ugyanis csütörtökön vették fel velem a kapcsolatot a GYAK részéről, szombat délben pedig egyezségre is jutottunk. Az idő már sürgető, mert a jövő héten el kellene kezdeni a felkészülést – válaszolta Simon Antal.

– Milyen tényezők, vagy mely személyek döntöttek amellett, hogy elvállalja a felkérést?

– A megyéhez történő kötődésemet aligha kell részletezni, kezdve az játékosmúlttól az egri, majd hatvani edzőségig. Vagyis van egyfajta érzelmi szál, megjegyezve, hogy a Heves megyei futballélet nem igazán áll úgy, ahogyan kellene. Jelenleg annak is örülünk, hogy három csapatunk szerepel a Nemzeti Bajnokságban. Régebben azért ez másképp volt… Gyöngyösön most gyorsan kellett lépni annak érdekében, hogy legyen edző és legyen csapat. Ezen dolgoznak most a vezetők.

– A megállapodás egyelőre a tavaszi idényre vonatkozik?

– Igen, erre a szezonra érvényes, azzal a célkitűzéssel, hogy sikerüljön megőrizni az NB III-as tagságot. Az ideális az lenne, ha a keret nagy része együtt maradna, magam ennek örülnék a legjobban. Ennek érdekében a mai napon is folytak a tárgyalások a játékosokkal, hogy ki, milyen feltételekkel folytatná gyöngyösi színekben. Jelenleg még nem tudom, kikkel lehet majd együtt dolgozni. Várhatóan a jövő hét még jelentős részben az egyeztetésekről szól. Azért bízom benne, hogy olyan csapattal tud elindulni a Gyöngyös, amelynek reális esélye lesz a cél eléréséhez.

– Hétfőn hozzálátnak a felkészüléshez?

– Az biztos, hogy jómagam munkába állok. Az, hogy kikkel, hamarosan kiderülhet, mint ahogy az is, hogy kikre számíthatok segítőként. Az bizonyos, hogy a tavaszi négy-öt hónapot nagyon takarékos költségvetéssel kell végig vinni. A következő néhány napban azt is szükséges tisztázni, hogy a szakmai stábot illetően mely személyekre támaszkodhatok házon belül. Az előbb említett szűkös büdzsé miatt ugyanis most nem lesz arra lehetőség, hogy máshonnan érkezzen pályaedző vagy éppen kapusedző.

Új vezetést választanak

Január 20-án, hétfőn 18 órától közgyűlést tart a Gyöngyösi AK. A Kömlei Károly Sporttelepen tartandó összejövetelen beszámol munkájáról az ügyvivő testület, tisztségviselőket választanak, ismertetik a 2020. évi költségvetési és működési tervet, illetve módosítják az alapszabályt. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre változatlan helyen és napirendi pontokkal január 24-én, pénteken 18 órakor kerül sor.

Ketten máshol kezdtek

A gyöngyösiek házi gólkirálya, Csoszánszki Dávid az NB II-es Szolnoki MÁV csapatánál kezdte a felkészülést, míg Czéh Márton Budapesten, vagy a főváros környékén köthet ki. A többiek sorsáról egyelőre nem látott napvilágot információ.