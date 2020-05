Megoszlanak a vélemények, hogy maradjon-e az iskolapad a gyerekszobában

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter nemrég elmondta, június 2-ig nem lesz oktatás Magyarországon. Hozzátette: Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár azt jelezte, a tanév lezárásával akkor sem lesz gond, ha a diákoknak már nem kell visszatérniük az iskolákba. Megkérdeztük az érdekelteket, hogy nekik mi a véleményük erről a kérdésről.

Rázsi András, az Egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola fizikatanára, egyetemi oktató a Heolnak elmondta, több középiskolában tanító kollégájával együtt úgy vélik, már felesleges megnyitni az iskolákat.

– Ha eddig nem nyíltak meg, akkor most már ne is. Mire ez a döntés megszületne és az intézmények is fogadóképesek lennének, maradna két hét a tanévből. Ezzel szemben vannak olyan alsó tagozaton tanító pedagógusok, akik úgy gondolják, ha csak erre az időre is, de örömmel visszamennének tanítani – fogalmazott.

Hangsúlyozta, félreértés az, ha valaki azt gondolja, a tanárok így nem dolgoznak. Csupán a katedra most a nappaliba helyeződött át, mint ahogy az iskolapad is a gyerekszobákba vándorolt, de a napi kapcsolat ugyanúgy megvan, köszönhetően a digitális eszközöknek. Nem lett kevesebb a feladata sem a diáknak, sem a tanárnak.

Az egyetem sem tárja már ki a félév végén a kapuit

Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona, az Eszterházy Károly Egyetem rektori jogkörben eljáró rektorhelyettese úgy nyilatkozott lapunknak, egy kormányrendelet értelmében lett volna mód az intézmény megnyitására, ha a képzésekre oktatók és hallgatók Budapestről és Pest megyéből nem utaznak.

– Ezt nem tudjuk garantálni, ezért az egyetem vezetése úgy döntött, hogy a szorgalmi időszak hátralévő részét távolléti oktatás formájában fejezzük be – jelentette ki. – A kollokviumokat és a szigorlatokat kizárólag online, a záróvizsgákat a dékáni hivatalokba korábban eljuttatott rendelkezés szerint, online vagy személyes jelenléttel a megfelelő higiéniás szabályok betartása mellett szervezhetik meg az intézetek és a tanszékek.

Nehéz ezekben a hetekben a szülők helyzete

Egy egri anyuka, aki egyedül neveli hatodikos lányát, portálunk kérdésére elmondta, nehéz így megoldania a mindennapokat. Már visszament dolgozni a munkahelyére a home office-ból, így nehezebb a gyermeket elhelyeznie. Szerencsére sikerült megoldást találni úgy, hogy egy hetet az édesapjánál, egy hetet nála van a kislány, és a nagymama is besegít neki.

Arra számít, hogy már nem nyitnak ki az iskolák, de ha mégis, az a tanulóknak lenne a legnagyobb öröm. Náluk nyáron is ugyanez lesz a felállás, de jó lett volna, ha ismét tud röplabda- vagy kézművestáborba menni csemetéje, ám ezekről egyelőre nem kaptak pontos információt.

Akinek viszont hiányzik mégis az iskolába járás

Az Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium hatodik osztályos diáklánya úgy fogalmazott, hiányzik neki az iskola, a tanárok, az iskolatársak, az edzések. Heti egy alkalommal videón beszélget az osztálytársakkal, azt nagyon élvezi. Ezenkívül nincs meg a már bevált napi rutinja, hogy felkeljen a megszokott időben és elinduljon az iskolába.

Úgyse folytatható a hagyományos tanítás

A Heol érdeklődésére a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) kedden eljuttatta hozzánk az oktatási intézmények újbóli megnyitásáról szóló álláspontját.

– A PSZ egyértelművé tette: a pünkösdi ünnep után, a június 15-éig tartó időszakban nincs értelme annak, hogy a gyermekek visszatérjenek az iskolaépületekbe – fogalmaztak közleményükben az érdekvédelmi szerv képviselői. Hozzátették: hagyományos oktatást ebben a néhány napban már úgysem lehetne folytatni.

Arról is beszámoltak: hozzájuk is érkeztek jelzések, hogy a szülők vállán óriási a teher, a két hónapja tartó otthoni digitális tanulás, a gyermekeik segítése számukra megterhelő volt. Különösen úgy, hogy közben dolgozniuk is kellett. Ha vissza kell térniük a munkahelyükre, nem tudják megoldani az alsó tagozatos tanulók felügyeletét, ezért egyre több helyről hallani, legalább a 6–10 évesek számára nyissák meg az eddigieknél is jobban az iskolákat, amelyek így „gyermekmegőrzők” lennének. A PSZ szerint bármilyen „gyermekfelügyelet” esetén fő szempont a biztonság, a gyermekek és a pedagógusok egészségének védelme.

Nagy kihívást jelentenek a nyári táborok is, amelyek a bejelentés szerint működhetnek. A korábbi évekhez képest várhatóan nagyobb lesz az igény a nyári táborokra – éppen a szülők munkába járása miatt –, mindez azonban növelné a felügyelő tanárok számát.

– Ám őket csak önkéntes alapon, külön megbízási szerződéssel lehet nyáron foglalkoztatni – fűzték hozzá az érdekvédők. – Azt is figyelembe kell venni, hogy a koronavírus okozta veszély nem múlt el, tehát az idősebb, veszélyeztetett pedagógusokat nem szabad bevonni ebbe a munkába. A PSZ egyetért azzal, hogy csak egészséges gyerekeket vihessenek a szülők táborokba, csökkentve a kockázatot. Ami pedig a diákokat illeti: az elmúlt két hónap tapasztalata alapján az elsősök és másodikosok közül sokan lemaradhattak a tanulásban, az ő felzárkóztatásukra szükség lenne akár nyári tematikus táborok szervezésére is, mégpedig kis csoportokban, például olvasás, írás, számolás játékos gyakorlása érdekében. Az ilyen típusú foglalkozások tartása fontos lenne a hátrányos helyzetű gyermekeknél is, már csak azért is, mert több tízezren maradtak ki a márciusban bevezetett digitális oktatásból.

