Az egri Nagy László őstermelői családi gazdasága Kerecsend és Eger között található, ott csak kajszibarackot termeszt. Portálunknak arról beszélt, hogy a termés jó közepes idén, de van egy óriási probléma.

– Sem télen, sem tavasszal nem volt csapadék, s most is aszályos az idő – szögezte le Nagy László. – Nagyon sok fajtánál már lehet érzékelni, hogy fonnyad, összeesik a barack. Az elmúlt időszakban már kihordtam rá vagy ötszáz hektoliter vizet, de semmi hatása. Amit a természet nem adott meg, azt nem lehet locsolással pótolni. A fiatalabb fák jobb kondícióban vannak, de most már azokon is nagyon észrevenni a szárazságot. Már árusítom a termést a piacon. Ha jönnek a régi ismerőseim, őket 800-1000 forint közötti kilónkénti áron szolgálom ki. Vannak termelők, akik a 25-ös főút mentén kínálják a kajszit, ott 1000-1200 forintért adják. Minden vevőnek én magam szedem le az eladnivaló árut. Nem szeretem a Szedd magad! akciót, mert tönkreteszik a fákat a szedők. Nem izgatja őket, ha a magasabban lévő, szebb barack elérése érdekében lehasítják az ágakat, pedig az hat a jövő évi termésre.

Korábban írtunk róla, hogy végre jó gyümölcstermést várnak a termelők idén: