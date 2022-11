– Hatalmasat veszített anno a szakma, amikor Fecó meghalt. Nem véletlen, hogy megannyi énekes, megannyi híresség összetört a halálhíre hallatán. Senki nem tudott erre felkészülni, és azóta is egy nagy űrt hagyott maga után bennem is, és mindenkiben. Azokban is, akik szerették, és azokban is, akik nem – tette hozzá az énekesnő.