A Felnémeti Gasztrofesztiválon lépett föl szombaton délután Kozsó, aki a koncert előtt interjút adott a heol.hu-nak is. Ebben beszélt arról, hogy már harminc éves az Ámokfutók, de Egerből indult elődje, az Alvajárók is. Kérdeztük arról, hogy miket fest mostanában, illetve arról is, hogy ha elkészül a bélapátfalvi apátság felújítása, szeretne-e ott klipet forgatni.