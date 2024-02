Szombaton este 450-en vették nyakukba a bükki turistautakat, hogy teljesítsék a Bükki Kihívást. Ki túrabottal, ki pedig kutyával vágott neki a különböző távoknak Felsőtárkányból, és a legtöbben persze társaságban, jó hangulatban igyekezték saját elvárásaik szerint teljesíteni a 20, 30, vagy 45 kilométere utat. Ehhez szükségük volt GPS-re, térképre és fejlámpára is, hiszen érinteniük kellett a kijelölt állomásokat.

Tietze Nándor, a teljesítménytúrát szervező Kárpát Egyesület Eger ügyvezető alelnöke elmondta, ez a kilencedik Bükki Kihívás túra, 480 regisztrált nevezőjük volt, csak néhányan nem tudtak eljönni közülük. A negyvenöt kilométeres túra szombaton délután háromkor rajtolt el 110 indulóval, s igen népes volt a 20 kilométeres mezőny, hiszen ott kétszázan veselkedtek neki a hegyeknek. A távokat limitidőn belül kellett teljesíteni, a 45 kilométeren indulóknak például hajnalra kellett visszaérniük Felsőtárkányba, a Faluházhoz.

- Ennek a teljesítménytúrának a nehézsége az éjszaka. A korábbi években mindig volt hó és hideg is, most pedig tavaszi az időjárás, hó sincs a Bükkben, van viszont sár, így ez jelenti a mostani nehézséget. Nagyon kedvelt túra, ezen a vidéken téli éjszakai nincs másik, a 20 kilométeres távra a maximális jelentkezési létszám 6 perc alatt telt be - mondta Tietze Nándor.