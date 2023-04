Prof. Dr. Heidrich Balázs, a BGE rektora szerint jó az együttműködésük a Bosch-sal. Egy álom valósult meg a létrehozott képzési központtal, a laborban pedig tanulnak majd a Külkereskedelmi Kar szakjait választókon kívül a szeptemberben induló ellátási lánc mesterképzés hallgatói is. Az oktatási létesítményt a felsőoktatási szakképzésben tanulók és a Bosch helyi dolgozói is használják a BGE oktatói bevonásával. A rektor szerint az egyetemnek versenyelőny a gyakorlatorientált képzés, a vállalati szférából és az akadémiai közegből érkező oktatók közt együttműködés, átjárás van. Az együttműködés sok területen, több szinten zajlik. Kifejtette, a laborban szimuláció zajlik majd, nem csak munkafolyamatoké, de olyan dolgokat is megtapasztalnak, mint hogy lezárnak egy kikötőt.

Dr. Arne Ziegenbein, a hatvani Robert Bosch Elektronika Kft. gazdasági ügyvezető igazgatója kifejtette, a Boschnál a jövő technológiáit fejlesztik. Olyan területekre fókuszálnak, mint az elektromobilitás, az autonóm járművek vagy a mesterséges intelligencia. Ezek a technológiák egyre nagyobb szerepet kapnak, és néhány éven belül általánosan elterjedt megoldásokká válnak a hétköznapjainkban.