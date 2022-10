Korábban megírtuk, hogy húsz darázscsípéstől került sokkos állapotba egy férfi a Mátrában. Az esettel kapcsolatban Csép Vivien Dorka, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa elmondta: a mentőket darázscsípés okozta rosszulléthez riasztották, s a férfit az ellátást követően mentőhelikopterrel szállították kórházba. Elértük az életveszélyes darázscsípéseket szenvedett – egyébként az Országos Mentőszolgálat alkalmazásában álló – személy párját, aki maga is ott volt, hiszen együtt túráztak.

– Mátraszentimre felől a zöld négyzet jelzésű turistaúton – úgy három kilométer megtétele után – hirtelen a semmiből lódarazsak támadtak meg bennünket – idézte vissza a történteket Andrea.

– Imi pár perc alatt rosszul lett, összeesett, fulladni kezdett. Térerő nem volt, az erdő közepén voltunk. Az életmentő applikáción kértem segítséget, s így a GPS-jel alapján több mentőegységet küldtek keresésünkre – mondta a Székesfehérváron élő hölgy, aki hozzátette, hálásak minden mentésben résztvevőnek: a mentésirányítónak, aki az applikáción keresztül végig vonalban volt vele, a miskolci helikopteres mentőegységnek, az egri mentősöknek, a gyöngyösi mentősöknek, a Kékes Kutató mentőszolgálatnak, Kiss Ákos favágónak és Benjaminnak, s nem utolsó sorban a gyöngyösi Bugát Pál Kórház SBO munkatársainak.

– Annyit hozzátennék, hogy az esetről tudósító egyik tévécsatornán elhangzottak nem mindenben fedik a valóságot. A páromnak nem volt ismert allergiája, soha nem volt eddig allergiás rohama, pedig csípte már meg rovar – tudatta.

A darazsak egyébként Andreát is megcsípték, de szerencsére nála most sem alakult ki allergia – árult el egy eddig nem ismert részletet a hölgy, aki kérdésünkre azt is közölte, hogy gyakran járnak errefelé túrázni, idén is voltak már egyszer, tavasszal.