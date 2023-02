Mint megírtuk, a Heves Vármegyei Főügyészség előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat egy 41 éves nő ellen, aki megpróbálta megölni az édesanyját.

A vádlott ügyeletes volt, amikor a morfinhoz más gyógyszerszármazékot kevert, hogy infúzión keresztül beadja az asszonynak. A gyógyszer-túladagolás miatt az anya életveszélyes állapotba került, az orvosok mentették meg a biztos haláltól. Az ápolónő ellen most emeltek vádat, ha nem ismeri be a tettét, akár élete végéig is börtönbe mehet. A Tények megkérdezett egy szakértőt is, aki szerint nem sok esélye volt a nőnek túlélnie a túladagolást, csak a szakszerű orvosi ellátásnak köszönheti az életét.