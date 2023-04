A fiatalember azonban nem hallgatott az intelemre, sőt, az asszonnyal is összevitatkozott. Ekkor H. Z. odalépett hozzá, s a már korábban elővett zsebkésével hasba szúrta őt. A megtámadott fivér gyógyulásához két hónapra volt szükség. Az Egri Megyei Bíróság büntetőtanácsa – hangzott el az 1983 novemberében kihirdetett elsőfokú ítélet indokolásában – megfelelően értékelte a büntetőjogi procedúra során feltárt bizonyítékokat. Figyelembe vette továbbá azt is, hogy F. L. garázda és durva magatartása miatt ezt az esetet megelőzően is többször volt már büntetve, a tettéért őt halmazati és főbüntetésül 14 évi szabadságvesztés-büntetéssel sújtotta, mellékbüntetésként tíz esztendőre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. Az elsőrendű terhelt öccsét megsebesítő H. Z. büntetése hatévi szabadságvesztés volt, a bíróság őt öt esztendőre tiltotta el a közügyek gyakorlásától.