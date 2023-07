Egy poroszlói nő július 2-i feljelentésében elmondta a rendőröknek, hogy aznap délután az otthona előtt a benne lévő indítókulccsal nyitott állapotban leparkolt személyautóját ellopták. A füzesabonyi nyomozók rövid idő alatt azonosították a feltételezett elkövetőt, akit a bűncselekményt követő napon már gyanúsítottként hallgattak ki jármű önkényes elvételének bűntett gyanúja miatt. A 16 éves egri fiú elismerte a terhére rótt cselekmény elkövetését. – tájékoztatta portálunkat Soltész Bálint, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.

Mint írta, az eljárásban megállapítást nyert, hogy a fiatal az autóval Recskig autózott, majd ott kifogyott az üzemanyag, így ott hagyta a járművet, amit a rendőrök végül Mátraderecske külterületén találtak meg július 6-án.

Az eset kapcsán is felhívj a rendőrség a gépjármű tulajdonosok figyelmét, hogy akár milyen rövid időre is hagyják felügyelet nélkül autójukat, az indítókulcsát mindig vegyék magukhoz és minden esetben zárják be az ajtókat!