Idén június elején tartott előkészítő ülést a különös kegyetlenséggel több emberen elkövetett emberölés bűntette miatt indult büntetőeljárásban a Budapest Környéki Törvényszék. A vádlott arra hivatkozva, hogy nem emlékszik semmire, nem tett beismerő vallomást. A bíróság a tárgyalást szeptemberre halasztotta.

A közvéleményt felkavaró ügy a bizonyítéka annak, hogy a családon belüli elmérgesedett viszonyoknak rettenetes végkifejlete is lehet. A Wikipédia meghatározása értelmében a családon belüli erőszak alatt azokat az eseteket kell érteni, amikor az egyik családtag, házastárs-élettárs vagy expartner megkísérel vagy meg is valósít olyan magatartásokat, amelyekkel a másik fél (családtag, élettárs) fölött hatalmat – testi, lelki, anyagi vagy jogi dominanciát – tud gyakorolni. Használatos erre a párkapcsolati erőszak és gyermekbántalmazás elnevezés is.