Az immár magyar játékfilmből is megismert martfűi rém csaknem hetven éve, 1957-ben gyilkolt először, de ezt a bűntényt még más vállalta magára, aki a hatóságok kapkodása miatt is tizenegy évet ült ártatlanul. Tíz esztendővel később bukott le a valódi elkövető, aki addig számos éjszakai támadása során négy nőt erőszakolt és ölt meg, az utolsót meg is csonkította. Halálra ítélte a bíróság, s 1964. december 1-jén felakasztották a szegedi Csillag fegyintézetben.

A Fekete Angyalként elhíresült ápolónő a fővárosi Nyírő Gyula Kórház belgyógyászati osztályán 2000 májusa és 2001 februárja között idős, beteg embereknek adott be halálos injekciót. Bevallása szerint harmincukat – bizonyíthatóan hetüket – segítette így halálba, mondván, hogy csak enyhíteni akart a szenvedéseiken. Tizenegy év börtönbüntetést kapott.