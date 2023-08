Általános jogi értelemben kiskorúak azok, akik a 18. életévüket még nem töltötték be. A Büntető Törvénykönyv szerint a 14 és 18 év közötti ifjak a fiatalkorúak – ismertette portálunkkal dr. Konkoly Thege László, a Heves Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője. – A gyermekkor általában büntethetőséget kizáró ok, így a bűnelkövető 14 év alattiakkal szemben alapvetően nem büntetőjogi, hanem egyéb, közigazgatási jellegű gyermekvédelmi intézkedéseknek lehet helye. Ez alól kivétel az emberölés, a testi sértés, a hivatalos és közfeladatot ellátó személy, illetve annak támogatója elleni erőszak, a terrorcselekmény, a rablás, a kifosztás súlyosabban minősülő esetei. Ezekért a 12. életévüket betöltött elkövetők is büntethetők, ha az elkövetéskor e kort már betöltötték, és rendelkeztek a tettük következményeinek felismeréséhez szükséges belátással. A büntethetőségnél mindig az elkövetéskor betöltött életkor számít, nem az, hogy hány éves a tettes a büntetés kiszabásakor.

A szakember példát is említett. A vármegyei főügyészség életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt emelt vádat egy fiatalkorú ellen, aki a társával 2018 tavaszán Horton összerugdosott egy férfit az utcán. A vádhatóság indítványával egyetértve a bíróság az ifjút nyolc hónap fiatalkorúak fogházára ítélte, de a végrehajtását két év próbaidőre felfüggesztette.

Két évvel ezelőtti ügyben idén májusban vádolt meg fiatalkorúakat a járási vádhatóság. Ők 2021 nyarán bementek a kiskörei általános iskolába, ahol felújítást végeztek. Felmásztak az állványzaton, betörtek egy ablakot, s egy teremben kéziszerszámokat találtak. Épp vödörbe rakták azokat, amikor tetten érték őket. A lopási kísérlet miatt az ügyészség velük szemben közérdekű munka büntetést indítványozott.