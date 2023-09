A Borsonline arról is ír, hogy aki ezt a live videót készítette továbbra is szabadlábon van annak ellenére, hogy felhívására hamar összegyűlt az a 10-15 ember, akik aztán felfegyverkezve megjelentek Dani nagymamájánál. Vonulásukat két mentősnek is látnia kellett. Ők a család elmondása szerint közvetlenül a tragédia előtt szállították haza a kórházból Dani egyik rokonát, akinek dialízisre kell járnia. A mentősöknek visszafelé találkozniuk kellett a felfegyverkezve vonuló hordával, tehát a család szerint ők is alá tudják támasztani, hogy előre eltervelten, gyilkos szándékkal mentek oda az áldozat nagymamájának házához.