– A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság kérésére megerősítő szolgálatot látott el a Készenléti Rendőrség a Hevesi Rendőrkapitányság illetékességi területén, így Erdőtelken is – erősítette meg a Borsnak az információt a Heves Vármegyei Rendőr Főkapitányság sajtószóvivője. A család azt mondja, eszükbe sem jut, hogy bosszút álljanak. Ők mindössze annyit szeretnének, hogy a fiú igazi gyilkosa kerüljön a rácsok mögé.

– Annyi erőm nincs, hogy vécére menjek – mondja elkeseredetten Dani édesanyja, aki még a ravatalozónál is látott rendőrt hétfőn. A család azóta is mindennap kijár a fiú sírjához, de a rendőri jelenlétet egyre nehezebben viselik.

– A gyilkos szabadlábon van, minket megfigyelnek. Egyre inkább azt érezzük, mintha hergelni akarna minket a rendőrség, hogy tényleg történjen valami – mondta a Borsnak a családfő, József.