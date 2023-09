Soltész Bálint beszámolt a Roadpol Közlekedésbiztonsági Napok szeptemberi eredményeiről is. Ennek során ismét a biztonságiöv-használatát ellenőrizték, s Hevesben sajnos 242-en fennakadtak a rostán, azaz úgy vezettek, hogy az övet nem kapcsolták be, s akadt egy olyan autós is, aki gyermeket utaztatott anélkül, hogy a kicsit bekötötte volna az autóban. A beszélgetésben szó került az egyre népszerűbb rollerezésről. A sajtószóvivő úgy fogalmazott: a roller egy remek, környezetbarát közlekedési alternatíva, ám a tapasztalatok azt mutatják, hogy a közlekedési kultúránk még messze áll attól, hogy ezeket biztonságosan használhassuk. Avagy majd, ha eljutnak arra a szintre a rollerrel közlekedők valamennyien, hogy figyeljenek mások és a saját biztonságukra is, akkor örülhetünk igazán a környezetbarát járgányoknak.

