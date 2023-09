Felmérések bizonyítják, hogy 1-40 kilométer/óra sebességnél a biztonsági öv nélkül utazók halálozási mutatója 2,5 szeresére nő a becsatolt övvel utazókhoz képest. Sokan úgy gondolják, hogy jól kitámasztott kézzel és lábbal is lehet úgy fékezni az ütközés pillanatában tehetetlen testet, ahogy az öv teszi. Ez egyértelműen tévhit. A felszabaduló hatalmas mozgási energiát végtagjaink nem képesek megfékezni. Ezzel szemben az öv az előre száguldó testet megfogja és visszakényszeríti az ülésbe. A kutatási eredmények tükrében a biztonsági öv használata esetén a személyi sérüléses balesetek számában és súlyossági fokában is jelentős javulás mutatható ki. Ez a megállapítás különösen igaz azokban a mai modern gépjárművekben, amelyek nagy részénél már alapfelszereltség a légzsák. Ez azonban csak akkor nyújt hatásos védelmet, ha a biztonsági öv be van kapcsolva. Ellenkező esetben a kirobbanó légzsák komoly sérüléseket okoz a tehetetlenül becsapódó testen emelték ki.