Forrás: police.hu

Portálunkon korábban már többször is hírt adtunk internetes csalásokról, amelyeket a bűnözők a legkülönbözőbb trükköket bevetve próbáltak meg végrehajtani. Az egyik leggyakoribb eset, amikor az ember internetes felületen hirdet és az eladás is megtörténik. Vannak olyanok, akik a megvásárolható termékre azonnal reagálnak és küldenek egy linket az eladónak. Ezeken a linkeken a bejelentkezéshez szükségesek a bankkártya vagy a netbank adatok, amely bejelentkezésre az eladónak nincsen szüksége, hiszen nem ő kíván vásárolni. Végül, de nem utolsó sorban pedig azon esetek, mikor egy hirdetésen keresztül szeretne valaki jelentkezni egy befektetésre. Ezen hirdetésekben is van egy link, melyre kattintva kell regisztrálni. Ezután a csaló általában felveszi a kapcsolatot az áldozattal és utasításokat ad neki, hogy hol és milyen adatot adjon meg magáról - akár videóhívásban, kamerán keresztül is.