A rájuk leselkedő veszélyekre fel kell készíteni őket. A legcélravezetőbb, ha nem csak a rendőrség vagy polgárőrség, de a rokonok, ismerősök is gyakrabban ellátogatnak hozzájuk és beszélgetnek velük, felhívják a figyelmüket, hogy ne engedjenek be idegeneket a házukba és ne dőljenek be a telefonos csalóknak sem.

A rendőrség kéri, hogy a megváltozott időjárásra tekintettel a megszokottnál jobban figyeljen mindenki a környezetükben élő magányos és idős emberekre, valamint a fedél nélkül élőkre. Ha közterületen olyan embert látnak, aki segítségre szorul, ne menjenek el mellette, hívják a 112-es segélyhívó számot.