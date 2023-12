Az ez évi baleset-megelőzési kampányok jó eredményének tekinthető viszont, hogy ebben az évben decemberig a közlekedésrendészek 27 olyan ügyben jártak el, amelyben balesetet olyan járművezetők idéztek elő, akik alkoholos állapotban merészkedtek a közúti forgalomba. Tavaly ez a szám 38 volt, míg 2020-ban 49, utóbbi évben az ittas vezetés miatti balesetek aránya az összes eset mutatóján belül 10,4 százalék volt, ezzel szemben 2023-ban csupán hat.

A HVBB ügyvezető elnöke évértékelésében ismertette azt is, hogy milyen közlekedési magatartások okozzák a közutakon az egyáltalán nem óhajtott eseményeket. Első helyen ezúttal is a gyorshajtás szerepel, hiszen a 446-ból 165 alkalommal állapították meg baleseti okként azt, hogy a volán mögé, illetve motorkerékpárra ülők a meg nem engedett sebességgel haladtak a járműveiken. A múlt esztendőben is éppen ennyi, viszont 2020-ban 231 volt ez a mutató. Tapasztalható tehát ebben csökkenés.