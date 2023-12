A járásbíróság a vádhatóság feljegyzésében foglaltakkal egyezően mondta ki bűnösnek rablás bűntettében a nőt, akit hat év négy hónap szabadságvesztés-büntetéssel sújtott, s hét esztendőre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. A döntés nem jogerős, mert az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője felmentésért, illetve a szankció enyhítéséért fellebbezett.

A hatályos Büntető Törvénykönyv (Btk.) 365. szakasza rendelkezik a rablás deliktumáról. E szerint az valósítja meg, aki úgy vesz el mástól idegen dolgot annak eltulajdonítása végett, hogy az illetővel szemben erőszakot, illetve az élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz, valamint a megtámadottat öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyezi. Alapesetben ez bűntett, amiért kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés a szankció.

A minősített esetei között sorolja fel a jogforrás azt, amikor bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére követik el. Ezért öttől tíz évig kerülhet rács mögé a tettes.

Dr. Lakatos Ádám védőügyvéd rablásról készült tanulmánya értelmében ez új minősítő körülményként szerepel a hatályos Btk.-ban. Mint írja, a jogalkotó ezzel is a szigorúbb büntetőjogi fellépés lehetőségét kívánta megteremteni az elszaporodó, az idősebb személyek ellen elkövetett, gyakran igen erőszakos támadásokkal szemben. A törvény nem határozza meg konkrét életkor alapján, hogy ki tekintendő „idős” személynek, ezt a gyakorlatnak kell kialakítania. A minősített eset megállapításához annak bizonyítására is szükség van, hogy a megtámadott idős vagy fogyatékkal élő személy emiatt a tulajdonsága miatt a bűntény kivédésére csak korlátozottan lehetett képes.

Sajnos, valóban gyakori, hogy magukat megvédeni nem vagy kevésbé képes szépkorúak (s nemegyszer fiatalabbak is) e vagyon elleni erőszakos bűntény áldozatai, ahogyan a Heves Vármegyei Főügyészség sajtószóvivői által ismertetett példák is mutatják.

Tavaly júniusban Egerben a Dobó és a Gárdonyi tér közötti átjáróban egy 81 éves idős hölgyet támadtak meg. Őt két fiatal hátulról fellökte, s elragadták a kézitáskáját, amiben a néni az okmányai mellett közel 150 ezer forintot tartott. Az elkövetők a táskát, a kiürített pénztárcát menekülés közben elhajították. A pénz nagyobb részéből röviddel később kábító hatású anyagot vettek maguknak.

Elfogásuk után a rendőrség a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás bűntettével gyanúsította őket, kezdeményezte a letartóztatásukat, amit a bíróság el is rendelt.