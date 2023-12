Röviden összefoglalva a körülményeket, ekképpen adtunk hírt a Heves Megyei Hírlap jogelődje, a Népújság 1986. május 15-én megjelent számában. Történt ugyanis, hogy a vehemens ifjú egy szép április végi napon a haverjával, F. Gy.-vel elindult szórakozni, vagyis együtt járták a kocsmákat. Jócskán döntögették magukba az alkoholos italokat Istenmezején, majd a toroköblögetésben partner férfi a szomszéd községbe, Szederkénypusztára invitálta a cimboráját.

Érthetően lassan haladtak az úton, így idejük is volt arra, hogy részeg emberek módjára semmiségen összeszólalkozzanak. Olyannyira, hogy a lakásba érve I. T. megfenyegette a társát, hogy megöli! Ósdi pisztolyt rántott elő, és a nyomaték kedvéért kétszer az ajtóba lőtt. Harmadjára – a sértett vallomása szerint – F. fejéhez nyomta a fegyver csövét. Dulakodni kezdtek, miközben újra lövés dördült. Szerencsére egyikük sem sebesült meg.

A rendőrség I.-t bűnügyi őrizetbe vette. A nála tartott házkutatás során több fegyvert is találtak ott: a kamrából került elő egy második világháborús hadipuska, de rengeteg lőszerre és fegyveralkatrészre is bukkantak a rendőrök. A lövöldöző ellen – aki előzetes letartóztatásba is került – lőfegyverrel, lőszerrel való visszaélés bűntettének alapos gyanúja miatt folytatták az eljárást.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás Shutterstock)