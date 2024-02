Országos felháborodást váltott ki tavaly egy gyulai karateedző bűnténysorozata. Az évtizedek óta trénerként tevékenykedő férfi 2010 őszétől a saját házában alakított ki edzőtermet, ahol elkövette az edzéseire járó ifjakkal szemben a bűntényeket. Ám a nyomozás során kiderült, hogy már 1990-től több gyermek- és fiatalkorú fiú tanítványával fajtalankodott, illetve közösült. A vád szerint az edzéseken meztelenül fotózta, videózta őket. A szexuális cselekményeket, a felvételek készítését ő kezdeményezte, amihez edzői tekintélyét, a tanítvány és az edző közötti bizalmi és függelmi viszonyt használta ki. Egyes sértetteket érzelmileg is manipulált, esetenként le is itatta őket.

A Békés Vármegyei Főügyészség a vádlott beismerése esetére vádiratában arra tett indítványt, hogy a bíróság a férfit végrehajtandó fegyházbüntetéssel sújtsa, tiltsa el a közügyek gyakorlásától, s végleges hatállyal tiltsa el minden olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állna.

A hatályos Büntető Törvénykönyv (Btk.) A gyermek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények című XX. fejezetében, a 208–214. szakaszaiban szabályozza az e témakörbe tartozó deliktumokat. Ebbe a kategóriába tartoznak a következő bűntények: kiskorú veszélyeztetése, gyermekmunka, kiskorúval való kapcsolattartás akadályozása, kiskorú elhelyezésének megváltoztatása, tartási kötelezettség elmulasztása, kapcsolati erőszak, családi jogállás megsértése és kettős házasság. E deliktumok közül a kiskorú veszélyeztetésével foglalkozunk Heves vármegyei példák segítségével.

A Btk. 208. szakaszában két bekezdést szentel a jogalkotó e bűntény szabályozására. Az elsőből az derül ki, hogy a kiskorú veszélyeztetése bűntettet az valósítja meg, aki a gyermek nevelésére, felügyeletére, gondozására köteles, és e kötelességét súlyosan megszegi. A jogforrás e kötelezettek közé sorolja a szülőkön túl a szülői felügyeletet gyakorló szülő, illetve gyám élettársát, s a szülői felügyeleti jogától megfosztott azon szülőt is, aki a kiskorúval közös háztartásban vagy lakásban él. További feltétel, hogy a gyermeket nevelő, gondozó a kötelessége megszegésével a kiskorú testi, értelmi, erkölcsi vagy érzelmi fejlődését veszélyezteti. A bűntett elkövetője egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Egy, a 2010-es esztendők végén elbírált büntetőügyben az Egri Törvényszék kiskorú veszélyeztetése, testi sértés, folytatólagosan elkövetett szexuális kényszerítés és szexuális erőszak bűntette miatt első fokon 13 év fegyházbüntetéssel sújtott egy vármegyebeli férfit. A terheltnek az élettársi kapcsolatából kilenc gyermeke született, akiket véglegesen vagy átmenetileg a család jövedelmi helyzete, a szülőknek a gyermekek fejlődését és napi megélhetését veszélyeztető magatartása miatt a gyámhivatal kiemelt a családból. Ezután a négy legfiatalabbat védelembe vételük elrendelése mellett visszahelyezte a szülőkhöz. A terhelt részegen rendszeresen megverte a gyermekeit és az élettársát is. 2010 és 2014 között rendre odahívta magához a gyermekkorú lányát és szexuálisan molesztálta, majd nemi aktusra is kényszerítette.

A fellebbezéseket követően másodfokon a Debreceni Ítélőtábla a vádlott büntetését 11 esztendőre enyhítette.

Ugyancsak egy évtől fél évtizedig tartóan kerülhet rács mögé az a 18 évnél idősebb ember, aki 18 év alatti személyt bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére, illetve züllött életmód folytatására bír rá, s az is, aki gyereket vagy fiatalkorút bűntény megvalósításához felajánl.

A Hevesi Járási Ügyészség kiskorú veszélyeztetése bűntett elkövetésével vádolt meg tavaly szeptemberben egy 45 éves bogácsi férfit, aki bevonta a kamasz fiát egy hevesi áruházbeli lopásba. A szülő arra kérte a fiút, hogy rejtsen a táskájába két, sebtében ellopott pulóvert, és azokat fizetés nélkül vigye ki az üzletből. Ám a gyerek a pénztárnál lebukott.

Az apa ellen külön elindított büntetőeljárásban az ügyészség felfüggesztett szabadságvesztés- és meghatározott foglalkozástól eltiltás büntetés kiszabását indítványozta. A bíróság a férfit egy év, négy esztendei próbaidőre felfüggesztett börtönre ítélte és eltiltotta őt minden olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását vagy gyógykezelését végezné. Az illetékes gyámhivatalnál külön hatósági eljárás indult a fiatalnak az őt veszélyeztető családból történő végleges kiemelése érdekében.

„Verd csak szét fiam a szomszéd fejét!” – rikoltozta a lépcsőházban az anya Három esztendeje júniusban az Egri Járási Ügyészség vádat emelt egy középkorú nő ellen, aki az erős testfelépítésű s rendszeresen sportoló 16 éves fiát uszította egy nézeteltérés során egy idősebb férfira egy társasház lépcsőházában. Az anya 2020 májusában egyik este a földszinti folyosón a fia jelenlétében összeszólalkozott az egyik lakóval, akit ezután az ifjú ököllel többször megütött. Az asszony ezen felbuzdulva már arra biztatta a gyermekét, hogy csépelje csak tovább a szomszédot, sőt, azt kiabálta, hogy verje szét a fejét. Ez nem történt meg, de a sértett így is súlyosan megsérült. A vádhatóság bűnsegédként elkövetett súlyos testi sértés és kiskorú veszélyeztetése bűntettével vádolja az anyát. Indítványozta, hogy a bíróság felfüggesztett szabadságvesztés-büntetést szabjon ki ellene, s tiltsa el őt minden olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezhetné, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állna.

(Főoldali képünk illusztráció Fotó: Shutterstock)