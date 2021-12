– Egyelőre vegyes a kép, akad olyan vevő, aki már eleve úgy nyit be, hogy eltakarja az arcát, mások viszont következetesen maszkot viselnek. Mi egyelőre a két véglet között állunk. A reggeli csúcs idején, amikor a közeli középiskola és kollégiumok diákjai betérnek vásárolni, magunk is feltesszük a maszkot. Most már én is figyelek rá, ha úgy jövök-megyek is, mindig legyen a táskámban egy. Sosem lehet tudni, hol lesz rá szükség – magyarázta a lajosvárosi Mátyás Csemege tulajdonosa, Nagyné Judit. A törzsvevői körében egyébként az a vélemény alakult ki, hogy ha csak ezt szigorítanák a közeljövőben, a legtöbben nem bánnák. A nyitvatartás esetleges korlátozása már fájóbban érintené őket.