Az átoltottság további növelése és a járvány megfékezése érdekében a kormány november 22. és 28. között oltási akcióhetet indított a hazai oltópontokon. A kórházak országszerte megemelt oltási kapacitással és időpontfoglalás nélkül is várják a még oltatlanokat, s a második, harmadik oltást felvenni kívánókat is. Szűkebb hazánkban is lehetőség nyílt az oltakozásra előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül. Láthatóan nagy volt az érdeklődés az első napon a megyei oltópontokon, ahol négy fajta vakcinával várják a hét többi napján is a polgárokat.