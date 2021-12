December elején jelentette be Mirkóczki Ádám polgármester, hogy a Volánnal kötött megállapodás szerint a következő évtől közel ingyenes lesz a helyi buszközlekedés a városban élőknek. Pontosabban az Egerben állandó lakcímmel rendelkezőknek, ők ezer forintért válthatnak majd bérletet a tizenkét hónapra. A polgármester a bejelentéskor portálunk kérdésére elmondta, a helyieknek nincs teendője, azok akik már rendelkeznek a bérlethez szükséges igazolvánnyal, egyszerűen besétálnak majd januárban a jegypénztárba és kérik az éves bérletet, persze lakóhelyüket igazolniuk kell. Arról is érdeklődtünk a polgármesternél, hogy az Egerben ideiglenes lakcímmel rendelkezők, illetve az itt tanuló diákok vagy a városban dolgozó munkavállalók részesülhetnek-e a kedvezményből, ám elmondta, ezt a busztársaság nem tartotta szerencsésnek, lehetőséget teremtene ugyanis a visszaélésekhez.

Elmondása szerint az ingyenes tömegközlekedéstől azt várja a polgármester, hogy többen lerakják az autót és a közlekedési dugókkal terhelt megyeszékhelyen sokan inkább az ingyenbuszokat választják majd. Egyúttal bejelentette azt is, hogy jelentősen drágulni a fog a parkolás, száz forinttal emelik minden zónában. Mint mondta, ezzel nemcsak arra szeretne ráerősíteni, hogy tömegközlekedni jobban megéri, hanem az ezerforintos bérletek finanszírozását is meg szeretné oldani. A bevételkiesést ugyanis kompenzálni kell, s ez a városi költségvetésből történik majd meg. Mirkóczki Ádám egyrészt ebből, másrészt az iparűzési adóból tervezi ezt.

A rendkívüli közgyűlésen, amelyen a kezdeményezést tárgyalták, többen is arról érdeklődtek, hogy pontosan mennyibe fog kerülni ez az önkormányzatnak a jövőben, illetve a közösségi médiában is többen rácsodálkoztak arra, hogy miből fogja a város kifizetni az ingyenbérleteket később. A megállapodás szerint első körben 439 millió forintos önkormányzati támogatásra tart igényt a Volán. Ez a helyi közösségi közlekedés 2020-as veszteségfinanszírozása, erre az önkormányzat jövő évi költségvetésében kell fedezetet biztosítani. A mellékelt szerződéstervezet szerint kétéves részletfizetéssel.

A busztársasággal kötött megállapodás a menetrend változását, mint a bejelentéskor fogalmazott a polgármester, annak racionalizációját is magával hozta. Az előterjesztés szerint új vonal lesz a 16-os, 112-es, 113-as és ­914-es. Előbbi a 8-as helyett a Lajosváros–Tihaméri malom– Felnémet vonalon jár, a 112-es a 12Y utódja lesz, a 113 a 13-as nagyjából azonos útvonalon halad, de jobban kiszolgálja a Hajdúhegyet. A 914-es a Lajosváros–Felnémet–Berva éjszakai vonala lesz, este 11 és fél kettő között. Lajosváros– Autóbusz-állomás közt a 6-os, innen a Felsővárosig a 12-es, A Felsőváros és a Berva között a 14-es viszonylat útvonalán halad Felnémetre betérve. A 6-os járat is más útvonalon, a Lajosváros–Széna tér –Sas út– Tihamér–Autóbusz-állomás–Széchenyi út–Tesco útvonalon közlekedik majd. Az Egert észak-déli irányban átszelő helyközi járatok némelyike – a 3405-ös és a 3406-os – pedig helyi díjszabással igénybe vehető lesz. A polgármester szerint ezzel a lépéssel egyrészt járatot sűrítenek, másrészt pedig kivonhatnak néhány öreg járművet is a mindennapi forgalomból.

– Társaságunk Eger menetrend szerinti autóbusz-közlekedését közszolgáltatási szerződés alapján végzi. A menetrendi és szolgáltatási paraméterek meghatározója az önkormányzat mint megrendelő és finanszírozó. Ennek megfelelően a menetrend-módosításról, hálózatmódosításról az önkormányzat dönt – írta válaszában a Volán. Érdeklődtünk arról is, hogy miért csak állandó lakcímmel lehet kedvezményesen utazni, a diákok vagy a munkavállalók miért nem élhetnek vele. Erre azt válaszolták, hogy díjszabási kérdésekben is a megrendelő határoz, vagyis az önkormányzat dönt az árakról és az igénybevételi feltételekről. Javasolták, hogy ezekkel a kérdésekkel inkább őket keressük, ám mint fentebb olvasható, ez már megtörtént.

Sűrűbben járnak majd a városrészbe

– A szolgáltatások folyamatos fejlesztésének célja, hogy minél több utas vegye igénybe a járatokat, illetve kényelmesebb és egyenletesebb szolgáltatást biztosítsunk. A változtatásokkal leginkább az iskolába, munkába járóknak szeretnénk kedvezni, de elindul Eger éjszakai buszjárata is, mely pezsgést hozhat a megyeszékhely éjszakai életébe, a fiatalság nagy örömére – emelték ki. A járat már szilveszterkor is közlekedik. Hozzátették, a módosítások céljai között szerepel az is, hogy a Hajdúhegy és a Vécsey-völgy városrészeket hatékonyabban kapcsolják be a közösségi közlekedésbe. Ennek érdekében létrehozták az új 7-es vonalat, mely a jelenlegi 7+17-es járatoknál rendszeresebb és sűrűbb eljutásokat biztosít majd csúcsidőben. A TESCO Áruház–Hajdúhegy (Baktai út)–Belváros–Vécsey-völgy vonalon óránként indulnak napközben buszok, melyeket csúcsidőben félóránkénti indulásokra sűrítenek a Vécsey-völgy–Belváros–Baktai út szakaszon. Elmondták azt is, hogy az önkormányzattal egyeztetve folyamatosan figyelemmel kísérik valamennyi módosítás hatását, az utasszámok alakulását, és amennyiben szükséges, javaslatot tesznek a további változtatásokra.