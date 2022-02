– Az emberek türelmetlenebbek, mint régen – mesélte dr. Hídvégi Márta egri pszichológus. A válás nem volt opció néhány nemzedékkel ezelőtt. Akkoriban minden problémát igyekeztek a házastársak megoldani, kiküszöbölni, akár még az életvitelükön is változtatni.

– Régebben megszólták az elvált párokat. Most meg a válásnak nincs semmilyen negatív kicsengése – mondta a pszichológus. Szerinte a türelmetlenség vezet ahhoz, hogy a párok lecserélik egymást. A legelső ok az unalom, vagy nagyobb nézeteltérés után a „könnyebb utat” választják a házasok.

– A járvány előtt mindenkinek megvolt a feladata, elment otthonról és csak délután találkozott a társával. Egészen más dolog, ha egész nap együtt kell lenni. Ráadásul van bennünk egy belső stressz is, félelem magától a betegségtől. Amennyiben az egyik félnek a járvány előtt is szeretője volt, a bezártság miatt hiányérzete lesz, ami szintén feszülté teheti – emelte ki a szakember.

A válás egyre nagyobb divat a közszereplők életében is

– A celebek rendkívül kártékonyak mindenféle emberi kapcsolatra. A testképünkre főként, mert azt hisszük, hogy úgy kellene kinézzünk, ahogyan ők, ezáltal önértékelési zavar alakul ki bennünk. A tökéletes családjuk bemutatásával is egy álomképet sugallnak – nyilatkozta a pszichológus. Ezt a fals képet igyekeznek az emberek beépíteni saját életükbe. Ha egy közszereplő könnyedén vág bele a válásba, úgy gondolják, hogy az nekik sem lesz nehéz. A filmekben is túlkomplikálják máskor pedig viccesen mutatják be a válásokat, ahelyett, hogy megmutatnák, hogyan működik egy jó család.

A következő lépcsőfoka

– Ha már ügyvéd vagy bíróság előtt kell eldönteni, hogy ki láthatja a gyereket, az már önmagában tragédia. A gyerekek ezt rosszul élik meg, s nagy veszélyben vannak emiatt– hangsúlyozta dr. Hídvégi Márta.

Dr. Kónya Tamás egri ügyvéd szerint is nagyban összefügg a válások megnövekedése a járványhelyzettel. Ezt inkább az összezártsággal, kisebb mozgástér következtében kialakuló konfliktusokkal magyarázza, mintsem a közszereplők ráhatásával.

– Most növekedett meg a válások száma, a koronavírus-járvány alatt. Nyilván az ügyeket nehezítette, hogy a bíróságon is volt ítélkezési szünet, illetve tárgyalásmentes időszak, voltak online tárgyalások, ami időben megnövelte ezek lefolyási idejét egy-egy eljáráshoz kapcsolódóan– mondta az ügyvéd.

A vége

Kíváncsiak voltunk arra is, vajon a bíróság belelát-e abba, hogy mitől mérgesedik el a házasok viszonya. Megkeresésünkre Hoszné dr. Nagy Tímea az egri törvényszék sajtószóvivője az alábbiakat írta lapunknak: „A bíróságon a bontó perek döntő többsége a felek közös kérelmére indul, ezért a bíróság a házasság megromlásához vezető okok feltárása nélkül bontja fel a házasságot. Az említett okokról a bíróság nyilvántartást nem vezet, azokat nem gyűjti össze. A bíróság a házasság felbontásakor azt vizsgálja, hogy a felek házassága teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott-e, az okok feltárása csak annyiban történik meg, amennyiben ez feltétlenül szükséges.”

Hiányzik a minta – Ahhoz, hogy ne következhessen be a válás, három dolgot tartok nagyon fontosnak: egy nagyon erős és jó önismeretet, illetve bizalmat kettőjük között, illetve egy jó kommunikációs módszert a felek között – emeli ki dr. Hídvégi Márta. Az iskolában nem tanítják a kommunikációs módszereket, az önismeretet, s az empátiát sem. Ebből is adódik, hogy az első nagy szenvedélybe, szerelembe belesodródva, azt gondolják az emberek, hogy ez mindig ilyen örömteli lesz, ezért összeházasodnak. A pszichológus szerint az is nagy problémát jelent, hogy sokszor hiányzik a szülői modell, hiszen manapság nem ritkák a mozaik családok sem. Előfordul az is, hogy valamelyik szülő nem kíváncsi gyermekére. Ezek mind ahhoz vezetnek a szakember szerint, hogy a válás gondolata nem érinti a feleket negatívan.