A végén zárt ülésen döntöttek arról is, hogy a két pályázó háziorvosjelölt közül a jövőben dr. Tarchec Ghassan látja el az egészségügyi alapellátás teendőit – tudtuk meg Kiss Sándor jegyzőtől. A szír származású doktor egy borsodi településen dolgozott, neurológiai szakvizsgával rendelkezik. A helyi betegekkel már találkozott, hiszen helyettesítésben rendelt a településen. A ­falubeli adottságokat ismeri.

A pályázat elnyerésével az is eldőlt, hogy ő költözhet be az újonnan épített, s tavaly nyáron átadott szolgálati lakásba, ami eddig lakatlanul állt. A doktor hat évig látja majd el a helyi betegeket. Ezzel a döntéssel a remények szerint többéves megoldatlan helyzet zárul le a faluban, ahol a korábbi háziorvos nyugdíjba vonulása után, 2016 óta egymást váltották a helyettesítő gyógyítók.

Az ülésen ezt megelőzően Sári László polgármester számolt be az előző hónapokban végzett munkáról. Elmondta, tervezik tízhektáros ipari park kialakítását, s már egyeztetett a lehetséges befektetőkkel is. A megvalósítás pályázat útján lehetséges. A helyi ügyek között említette az elmúlt időszak nyertes pályázatait, köztük a csapadékvíz-elvezetésre elnyert támogatást. A Bereksor, Gárdonyi és a Füzesabonyi utak kritikus részein szeretnék biztonságosabbá tenni a belterületi szakaszokat. Megemlítette, hogy egyre több a lakossági panasz az esténként száguldozó, rendszám nélküli autók miatt, ami igen balesetveszélyes. A rendőri jelenlétet erősíteni kellene a községben. Addig is felvetődött a száguldozókat megfékező fekvőrendőrök kialakítása. Beszámoló hangzott el a könyvtárban végzett munkáról is.

Megtárgyalták és elfogadták az idei költségvetést is. Az önkormányzat 511 millió forintból gazdálkodik, ami szűkösnek bizonyul a kötelező feladatok ellátására. Mivel hiány nem tervezhető a költségvetésbe, önkormányzati ingatlant vonnának be a fedezetként a hiányzó 15 millió forint pótlására. Több útszakasz felújítására, a ravatalozó előtetőjének rendbetételére, valamint egy többfunkciós munkagép vásárlására nyújtanak be pályázatot a Magyar Falu Programon belül.