Közel ötezer ebet minősítettek a húsvéti négynapos CACIB kiállítássorozaton Szilvásváradon. Korózs Gábor főszervező a rendezvényt értékelve elmondta, a körülmények – a Covid-járvány-helyzet, az Ukrajnában dúló háború, s némiképp az időjárás – ismeretében nagyon sikeres volt a nemzetközi kutyabemutató. A benevezett ebek és ­tulajdonosaik teljes létszámban részt vettek az eseményen, és a bírói gárda is megjelent, jól érezték magukat a stadionban. Kicsit tartottak a lovasstadion talajától, hiszen azt lovasversenyekre és nem tömegrendezvényekre tervezték, ám kiválóan vizsgázott, kedvezett a kutyáknak és a nézőknek is, az esők ellenére sem volt sár. Minden ideális volt, várhatóan két év múlva is visszatérnek. Nagy elégedettség jellemezte a résztvevőket, jók voltak a visszhangok a nemzetközi közönség részéről.