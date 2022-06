– Azokat azért szervezzük, hogy az ide látogatók megismerhessék Noszvaj értékeit, szokásait, ízeit, az itt lakó embereket, mindazt, amit szeretünk Noszvajban – számolt be Szabó Péter polgármester. Elmondta, nyáron befejeződik a Gazdaház renoválása, helyi tájházon az 1980-as évek óta nem volt ekkora felújítás, több mint 12 millió forintos. A Népi Építészeti Program forrásból megújulnak a kemence, a belső terek, a padló, a tetőszerkezetet is kijavítják. Mindezt komoly kutatás előzte meg, hogy a lehető legrégebbi, eredeti állapotba állítsák vissza restaurátorok segítségével. A Szilvanapon itt, megújult környezetben várják a vendégeket.

– Június 25-én a síkfőkúti Tókert ad otthont a berni pásztorkutyák találkozójának, amelyen fellép a szomolyai Rece Hagyományőrző Népdalkör is. Július végén Síkfőkúton az Anna-napi utcabált, s a búcsút rendezzük meg. Bortúrázhatunk is a Szomolyai és Jókai úti pincesoron szeptember 9-én a Kemencés Bortúrán. A népszerű Szilvanapot augusztus 27-én tartjuk, ekkor is lesz bortúra az Emődi-pincesoron, zenei kísérettel a szokásokhoz híven. A Borplaccon a Kemencés Napot rendezzük meg szeptember 10-én. Tavasz óta már a Patakparti Piac is újra várja vásárlóit, árusait, a piacunk szintén több rendezvénynek újra helyszíne lesz, itt tartjuk ezt az eseményt, valamint a Birsünnepet is október 12-én. Novemberben a Márton-napi programok valósulnak meg, decemberben pedig a De la Motte-kastélyban az adventi rendezvények – részletezte kérésünkre a terveket. Elmondta, a községben is érzik az energiaárak növekedését, ám szerencsére elegendő forrást tudnak biztosítani a programokra.

Czinkéné Szűcs Krisztina kulturális referens tudatta, az önkormányzat költségvetésében 5,6 millió forint az éves keret a rendezvényekre, ennek közel a fele a Kemencés Nap költsége, amely egyben falunap is.

– Ez elég, mert a helyben szervezett slow turizmusban hiszünk, nem tömegrendezvényeket, inkább minőségi programokat szervezünk, amelyek helyi értékeket közvetítenek. Ez egyrészt tudatos döntés, másrészt a település adottságai is erre alkalmasak. A program előkészítésébe pályázati forrásokat is bevonunk, ezek közösségi programok, nem profitorientált események. Nem utolsó sorban az a siker titka, hogy nem csupán a helyhatóság, hanem a közösség, egyesületek és magánszemélyek is részt vesznek a szervezésben, egy-egy programelemmel, esetleg anyagi támogatással vagy önkéntes munkával. A produkció, ami létrejön, jóval nagyobb érték, mint az összeg, amit befektettünk – mutatott rá.