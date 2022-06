Él a településen egy lelkes fiatalember, Bujáki Márk, aki gyermekkora óta szenvedélyesen gyűjti, őrzi, gyarapítja a múlt emlékeit. Néhány évvel ezelőtt találkoztunk vele először, amikor a szülei portáján hozott létre nem mindennapi néprajzi gyűjteményt. A községben és a környéken szedte össze azokat a használati tárgyakat, viseleteket, régi munkaeszközöket, relikviákat, amelyek elődeink dolgos hétköznapjaira és ünnepeire emlékeztettek.

A múlt tisztelete, értékeink megbecsülése a mai napig erős késztetés Márk számára, aki az elmúlt hetekben maga álmodta meg és hozta létre támogatóival a Tarna Park emlékművet, amelyet a nemzeti összetartozás napján avattak és szenteltek fel. A trianoni emlékmű kettős keresztből és a Sirok legendáját összefoglaló márványkőből áll.

Az ünnepséget követően beszélgettünk Bujáki Márkkal. Elmesélte, hogy már gyerekkorában a kedvenc tantárgya volt a történelem. Szüleitől örökölte a magyarság múltjának tiszteletét. A családban rengeteget hallgatták a legendás hazai rockoperákat, a P. Mobiltól a Honfoglalás albumot, majd az István, a király című nagylemez dalait.

Márk Magyarország leggyászosabb történelmi eseményének tartja 1920. június 4-ét, amikor a trianoni békediktátum következményeként elszakították egymástól azokat a családokat, embereket, akik nem tehettek semmiről.

– Sajnálatos módon nemcsak lélekszámban lettünk vesztesek, hanem gazdaságilag is – magyarázta. – Elvesztettük a sóbányáinkat, az erdeinket, a vizeinket, a nemesfémbányáinkat. Bár nem éltem abban a korban, máig tragédiának érzem, hogy több mint száz éve ártatlan honfitársaink sorsáról kérdezés nélkül, gyalázatosan igazságtalanul döntöttek. Ez a magyar történelem legfájdalmasabb része, amelyről soha nem feledkezhetünk meg. Márk szerint manapság olyan időket élünk, amikor egyébként is nehéz a magyar identitást megőrizni.

Az emlékművel arra szeretne emlékeztetni, hogy nemzeti összetartozásunk alapja a múltunk ismerete. Az emlékműre sok pénzt, időt, energiát fordított. Az elképzelést sokan támogatták. Tuza Gábor polgármester anyagot ajánlott fel, Agócs István, dr. Sófalvi Antal is azonnal hozzájárult egy jelképes összeggel a megvalósításhoz. Az alapot Márk maga ásta ki, majd Kecskés Krisztián barátja, Suha Bertalan és az édesapja segítettek a kivitelezésben. Pár hét alatt egymásra kerültek a nehéz kövek, a márványlap, majd összefogással elkészült a kettős kereszt is, valamint a Sirok legendáját őrző, közel nyolcszáz kilós csákánykő, s a nagy Magyarország alakját idéző márvány. A végére maradt a terület rendezése, virágosítása.

Az átadóünnepségen Déri Amina szavalt, majd Márk mesélt az alkotás folyamatáról, külön köszönetet mondva Gál Zoltánnak, egykori történelemtanárának, aki ébren tartotta diákjai történelmi emlékezetét. Tuza Gábor polgármester beszédében felidézte a trianoni sorscsapást és annak következményeit. Végül Árvai Ferenc plébános áldotta meg és szentelte fel a parkot, s emlékeztetett az összetartozás erejére. Megköszönte Bujáki Márknak és segítőinek az áldozatos, kitartó munkát, és sikert, erőt kívánt a jövő terveinek megvalósításához.



Tovább gyarapítja a község értékeit - Érdemes megemlíteni, hogy Bujáki Márk és készséges segítőinek a nevéhez fűződik a településen található Gergely sara-forrás környékének korábbi rendbetétele is. Mint megtudtuk, a fiatalembernek további tervei is vannak, amelyek a helyi közösséget szolgálják. Most azon munkálkodik, hogy összekovácsol egy állandó csapatot, amelynek tagjai a siroki motorostalálkozó előtt lefestik a kútvölgyi kerítést és az ott található székelykaput, hogy a helyszín megújulva várja a július végi találkozó résztvevőit. – Büszke vagyok arra, hogy magyarnak születtem, és hogy sirokinak vallhatom magam. Azt gondolom, hogy mindegy, ki milyen elveket vall, kivel szimpatizál, a piros, fehér, zöld színek összekötnek bennünket, bárhol éljünk is a világon. Egymást támogatva leszünk képesek erős, büszke nemzet maradni – fogalmazott.