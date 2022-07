– Elsődleges cél a vendégváró városkép, a régebbi eredményeket szeretném újból elérni, megközelíteni – jelentette ki. – Neves díjakra lehetett büszke Eger az elmúlt évtizedekben. Mindebben maghatározó az, hogy mekkora anyagi forrás áll rendelkezésre. Nagyon jó gyakorlatnak tartom, hogy az önkormányzat három éven át évi százmillió forintot fordít a géppark fejlesztésére, de nem csupán az anyagiak meghatározóak. Erősíteni kell a szakmaiságot, a kertészeti szemléletformálásra is energiát kell fordítani. A gondos metszés, a növényápolás is fontos, szeretném, hogy minderre a mindennapokban jobban odafigyeljenek a városgondozás kollégái.

A Vadvirágos Rét Programról kérdésünkre elmondta, előremutató, környezetbarát kezdeményezésnek tartja, amely mindenképp támogatandó.

– Évente kétszer kell csak kaszálni ezeket a területek, és szükséges a felülvetésük is. Ennek eredményeképpen nyolcvan-kilencvenféle évelő vadvirág boríthatja ezeket a helyeket. Ápolni kell a méhlegelőket és fel kell hívni a polgárok figyelmét arra, hogy ezen a helyen bizony méhek, darazsak lehetnek, de akár kullancsok is. Azt kell mondanom, az ilyen környezet- és klímabarát megoldások a jövő kulcsai – fogalmazott. Kérdésünkre elárulta azt is, Eger egy zöld város, már ami a fák mennyiségét illeti.