Magyar Posta júniusban jelentette be, hogy több településen partner működteti tovább a helyi postát. Olyan postapartnerek, akik meglévő – jellemzően kiskereskedelmi – tevékenységük mellett vállalják a közreműködést. Megyénkben egy településen már át is vette az üzemeltetést az Eger és Vidéke Coop. A változással kapcsolatban hangsúlyozták, hogy a kézbesítést továbbra is a posta munkatársai látják el, sőt ez előnyökkel is jár majd.

– A Magyar Posta mindent megtesz azért, hogy helyben a kistelepüléseken hosszútávon megmaradjon a szolgáltatás. Egyúttal arra is törekszik – összhangban az állam, mint tulajdonos elvárásaival –, hogy mindenki számára magas színvonalú szolgáltatást biztosítson. Az Eger és Vidéke Coop Vagyonkezelő és Kereskedelmi Zrt. három településen vállalta a postapartnerséget. Ezek közül az egyik Balaton, ahol június 28-án már az új helyen, a helyi élelmiszerbolt épületében nyitott ki a posta – közölte Panulin Ildikó, a posta kommunikációs vezetője. Elmondta, Heves megyében az említett három településen kívül még legfeljebb tíz olyan község lehet, ahol partner működteti tovább a postát, ezek esetében még tart az egyeztetés.

Arról is érdeklődtünk, hogy ezeken a helyeken mi változik, ha változik egyáltalán valami. Ahogy arról is, hogy milyen előnyei lesznek az együttműködésnek. Válaszukban rámutattak, nem csak megmarad a szolgáltatás, de az ügyfeleik időt is spórolhatnak a kezdeményezéssel.

– Az érintett településeken ezután is könnyen megtalálhatják, hogy hol működik a posta, hiszen a megszokott arculati elemek, például a homlokzaton a postapajzs megtalálhatók lesznek. Az üzleten belül pedig külön postai pult várja az ügyfeleket. A partnernél a leggyakrabban igénybe vett postai szolgáltatások elérhetők, így a csekkbefizetés, a belföldi postautalvány felvétele, kifizetése, valamint a levél- és csomagfeladás. Hangsúlyozzuk, hogy a partnerséggel mindenki jól jár. A lakosság egy helyen, egy időben egyszerre többféle szolgáltatást is igénybe tud venni. Azaz elintézi a postai ügyeit és mellette bevásárol, ami így számára kényelmesebb. Mivel a boltok jellemzően tovább tartanak nyitva, mint a postahivatalok, a postai szolgáltatásokat az ügyfelek hosszabb nyitvatartási időben, sőt egyes településen akár szombaton is elérhetik, ami szintén előnyt jelent számukra – közölte Panulin Ildikó.

Kérdésünkre elmondta azt is, új postai szolgáltatóhely létesítésére vonatkozó kezdeményezés hozzájuk Heves megyéből nem érkezett. Szűkebb hazánk mind a 121 településén elérhető valamilyen módon a szolgáltatás, postahivatal összesen 105 településen működik.

Sütő Sándor, az Eger és Vidéke Coop igazgatója elmondta, Novajban és Szilvásváradon is vállalták az üzemeltetést. Szilvásváradon várhatóan augusztus 8-án, Novajon pedig szeptember 13-án fogják elkezdeni a postai szolgáltatást üzleteikben, ahol ennek külön részt alakítottak ki. Felhívta a figyelmet arra, hogy az üzletlánc által működtetett postafiókok nem az élelmiszer üzletekével megegyező nyitvatartással fogadják az ügyfeleket.