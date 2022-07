A megye más települései vegyes a kép, Hatvanban is elsősorban a lakótelepi városrészekben jellemző a sok autó, kevés parkolóhely problémája. Üde színfolt ezen a térképen Petőfibánya, ahol a falu sajátos jellemzői miatt kevés a parkolóhely, illetve nagyon sok a gépkocsi, hiszen csaknem minden második helyi lakosra jut egy négykerekű. Itt jellemzően a gond abból fakad, hogy a családi házas utcákban egymás házai elé is leparkolnak azok, akiknek egy háztartásban olykor háromnál is több autója van.