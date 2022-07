Korábban Tuza Gábor, Sirok polgármestere is arról számolt be, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan idén is jelentős károkat okoztak a vadon élő állatok, ezért az év elején ők is a számuk apasztására kaptak hivatalos engedélyt. Kazsu Attila, Abasár polgármestere ez év elején arról beszélt lapunknak, hogy mintegy másfél éve két szarvasbika gyakorlatilag „beköltözött” a településre. A belső patakok mentén jártak, és akkora kárt okoztak díszfákban, termésben, amely tarthatatlan volt. Majdnem egy évig volt a lakóterületen kilövési engedély érvényben. A polgármester szerint a tíz évvel ezelőtti állapothoz képest Abasáron is megugrott a belterületi vadkár.