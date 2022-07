– Már húsz éve, hogy elkezdtük a táboroztatást. Remek, élményekkel teli napokat töltöttünk el a múlt héten a Balatonnál. Összesen 16 gyermek jött velünk Heves megye különböző részeiről, s volt köztük, aki most először látta a "magyar tengert" – mondta el portálunknak Kosik Mária, a Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete, Egri területi vezetője. Szántódon, Balatonföldváron és Tihanyban is kirándultak. Vonattal indultak, majd azt is kipróbálták, milyen komppal utazni, és kisvonatoztak is. Megnézték a helyi nevezetességeket, s meglátogattak egy érdekes kiállítást is a balatoni hajózásról. Egyik délelőtt játékos formában mutatták be a vöröskeresztes dolgozók munkáját, s erről rajzokat készítettek a gyerekek.

– A kikapcsolódásé és a játéké volt a főszerep. Vízi csatáztunk, vízi bombáztunk, s rengeteget fürödtünk. Vidám és boldogság táborként emlegetem ezeket az alkalmakat. Itt nincsenek kötelező elemek, a lényeg, hogy mindenki jól érezze magát. Új barátságok születtek, szép emlékekkel tértünk haza – húzta alá Kosik Mária.

A hazaút végén a táborozók máris azt kérdezték, mikor mennek újra, mert annyira jól érezték magukat.