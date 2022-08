Csütörtök este fél kilenc körül a szokásos járőrözés után épp hazaindulni készült Kőrösi Csaba, a Kerecsendi Polgárőr Egyesület vezetője és a felesége, aki ugyancsak önkéntesként dolgozik a szervezetben. Arra lettek figyelmesek, hogy a polgármesteri hivatal előtti leállósávban egy hatvan év körüli férfi parkolt le egy kisbusszal, és segítségért kiáltott.

Odasiettek, és látták, hogy a sofőr nagyon rossz állapotban van, de annyi ereje még volt, hogy hívja a 112-es segélyhívót. Csaba elmondása szerint a nejével együtt kisegítették az autóból, stabil oldalfekvésbe helyezték, miközben hívták a mentőket. Amíg a segítség a helyszínre érkezett, telefonon követték az utasításokat. Rövid időn belül két mentőautó érkezett a helyszínre, ahol megkezdték a kisbusz vezetőjének szakszerű újraélesztését.

A férfi életét a gyors beavatkozásnak és a laikus életmentőknek köszönhetően sikerült megmenteni és őt az egri kórház intenzív osztályára szállították, ahol jelenleg is a gondját viselik. Mint utóbb kiderült, a buszosnak szívritmus-zavara volt, ez okozta a hirtelen rosszullétét.

A kerecsendi polgárőrök nem először mentettek életet. Korábban az egyik fiatalabb tagjuk is hasonló lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot.

A Heves Megyei Polgárőr Szövetség vezetése értesült a történtekről és már köszönetet is mondott az életmentő házaspárnak. A történtek kapcsán ezúton is felhívjuk a figyelmet, hogy az extrém hőségben vezessenek óvatosan, és gondoskodjanak a folyadékpótlásról!

Több alkalommal is beszámoltunk olyan félelmet nem ismerő emberekről, akik volt, hogy a saját testiépségüket kockáztatták másokért. Legutóbbi alkalommal egy édesapa az M3-ason forgalommal szemben állt meg azért, hogy kereket cseréljen, miközben az egész család a kocsiban utazott. Az esetről videófelvétel is készült. Krisztián Gábor, a Magyar Közút Káli Mérnökségének forgalomtechnikai művezetője az esetet észlelve azonnal a helyszínre sietett.

Balog Csaba, az egri hivatásos tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója szabadnapján szívmasszázzsal segített egy balesetet szenvedett emberen.