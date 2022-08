– A terület egyébként egy régi mocsaras helyszín. Az önkormányzatunk a közmunkaprogram keretében időről időre felszámol egy-egy szemétlerakót. Itt is ez a helyzet alakult ki, a lakosság sajnos nem egyszer megtalálja azokat a helyszíneket, ahol könnyebben megoldják a szemétszállítást, így keletkezett ez a lerakó is – közölte a község vezetője. Külön is hangsúlyozta, hogy mint a korábbiakban, úgy az elkövetkezőkben is, mindent megtesznek azért, hogy kitisztítsák a területet, hiszen ezen dolgoznak már meglehetősen hosszú ideje.