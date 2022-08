Az elmúlt években nyáron tapasztalhattuk, hogy sokan akkor betegedtek meg, és akkor kapott újabb erőre a fertőzéshullám, amikor sokan a nyaralásból külföldi tartózkodás után hazatértek. Dr. Szedlák Miklós szerint a mostani omikron variáns esetében azonban ez már kevésbé jellemző.

Az egészségügyi intézmények mindent megtesznek annak érdekében, hogy a betegeket és a dolgozókat is megvédjék a fertőzéstől. Ezt a célt szolgálja az átmenetileg elrendelt részleges vagy teljes látogatási tilalom is. Az intézkedés lényege, hogy minimalizálják annak lehetőségét, hogy esetleg kívülről, a látogatók hozzanak be kórokozókat az intézménybe. Természetesen, amint a napi fertőzöttségi számok lehetővé teszik, a korlátozást is a lehető legrövidebb időn belül feloldják. Az elsődleges szempont azonban mindig a betegbiztonság és a betegérdek.