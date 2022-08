"Vasárnap délután egy igazi fagylalt jól esik" - énekelte Zorán. Nekünk sem volt jobb ötletünk, leballagtunk a Nádor fagyizóba, s vettünk két gombócot.

Éppen negyven éve nyitottak a lajosvárosi templom kertjének tőszomszédságában, akkor támadt a férjének az ötlete, hogy legyen egy cukrászdájuk. Kezdetben süteményeket is árultak, majd a fagylaltnál maradtak, amit hagyományosan maguk készítenek, mesélte Nádor Andrásné Katalin.

Ez a kitartás igazán ritka manapság, s kellett hozzá egy olyan, félévszázadosnál hosszabb házasság is, mint az övék. Igaz, mára már a fiuk vette át a stafétát.

A törzsvevők közül sokan már az unokáikat hozzák ide. Megtudtuk, a hagyományos ízekre esküsznek sokan, mint például a karamell vagy a citrom, de a rumosdió is szép emlékeket idéz. Az előbb is volt valaki, aki az őszibarackot fedezte fel örömmel. Ők valódi őszibarackból csinálják ezt a fagyit, árulta el Katalin. A gyerekek sem csalódnak persze, ha nutellafagyira vágynak, megkaphatják azt is tölcsérbe mérve.